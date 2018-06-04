Наставник сборной Бразилии одобряет трансфер Фреда в "Манчестер Юнайтед"

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Наставник сборной Бразилии одобряет трансфер Фреда в "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер сборной Бразилии Тите одобряет трансфер полузащитника "селесао" Фреда из "Шахтёра" в "Манчестер Юнайтед".

"Мы посоветовали Фреду решить все вопросы как можно скорее, чтобы сосредоточиться на национальной команде. Кстати, если бы я был клубным тренером, я бы тоже попросил его подписать" - цитирует Тите Sky Sports.

Ранее стало известно, что "МЮ" оформит трансфер Фреда в ближайшее время, заплатив за него около 60 миллионов евро. | http://soccernews.ru

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