Наставник сборной Бразилии определился с 15 из 23 игроков для заявки на ЧМ-2018
Главный тренер сборной Бразилии Тите определился с 15 футболистами, которые попадут в заявку на Чемпионат Мира-2018.
"Я частично определился с заявкой на ЧМ-2018. В Россию поедут: Алиссон, Даниэль Алвес, Маркиньос, Миранда, Марсело, Ренато Аугусто, Паулиньо, Коутиньо, Неймар, Габриэл Жезус, Тьяго Силва, Фернандиньо, Виллиан и Роберто Фирмино", - цитирует Тите Terra.com.br.
Напомним, что в окончательную заявку войдут 23 игрока.
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