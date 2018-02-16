Наставник сборной Бразилии определился с 15 из 23 игроков для заявки на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Бразилии Тите определился с 15 футболистами, которые попадут в заявку на Чемпионат Мира-2018.

"Я частично определился с заявкой на ЧМ-2018. В Россию поедут: Алиссон, Даниэль Алвес, Маркиньос, Миранда, Марсело, Ренато Аугусто, Паулиньо, Коутиньо, Неймар, Габриэл Жезус, Тьяго Силва, Фернандиньо, Виллиан и Роберто Фирмино", - цитирует Тите Terra.com.br.

Напомним, что в окончательную заявку войдут 23 игрока.

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