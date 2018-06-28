Наставник сборной Бразилии сделал заявление о травме Марсело

Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал о травме защитника Марсело.

"У нас пока нет более подробной информации, а на поле у Марселу возникла проблема со спиной. Понял это, когда обнял его после первого тайма. Случился мышечный спазм, с такой травмой невозможно продолжать игру", - приводят слова Тите российские СМИ.

Напомним, что 29-летний Марсело получил травму в матче третьего тура группового этапа Чемпионата Мира-2018 против Сербии (2:0) и был заменен уже на десятой минуте.

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