Наставник сборной Чили высказался о ситуации Санчеса в "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер сборной Чили Рейнальдо Руэда поделился мнением о кризисе в игре форварда "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса.

"Переход из "Арсенала" в "Манчестер Юнайтед" - это сложно. Санчес расстроен, поскольку до сих пор не сумел показать свой уровень. В феврале он просил меня остаться в клубе для адаптации, но страсть к сборной Чили привела его сюда. К счастью, Алексис прибыл в национальную команду в хорошем расположении духа. Он знает, что партнёры любят и уважают его. Мы надеемся, что сможем ему помочь" - приводит слова Руэды 101 Great goals.

Отметим, что после перехода в "МЮ" 29-летний Санчес забил всего 1 гол в 10 матчах.

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