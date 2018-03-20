Наставник сборной Дании: "Ни один из полузащитников "Реала" и "Барселоны" не лучше Эриксена"

Главный тренер сборной Дании Оге Харейде сравнил полузащитника своей команды Кристиана Эриксена, выступающего за лондонский "Тоттенхэм", с лучшими игроками его амплуа из Ла Лиги.

" Если посмотреть на игроков, действующих в полузащите " Реала" и "Барселоны", то ни один из них не лучше Кристиана Эриксена. Даже когда Лука Модрич перебрался в Мадрид из "Тоттенхэма", он был не так хорош, как он ", - цитирует 64-летнего специалиста sport.es.

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