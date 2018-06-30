Наставник сборной Дании поделился ожиданиями от матча с Хорватией

Главный тренер сборной Дании Оге Харейде высказался в преддверии матча 1/8 финала ЧМ-2018 против Хорватии.

"У нас много хороших футболистов - благодаря этому нам удалось пройти так далеко. У хорватов очень мастеровитая и искусная сборная с отличными бомбардирами, которые чувствуют голевые моменты. Но мы завтра будем совсем другой командой, нежели раньше. Нам необходимо защищаться, но главное - больше атаковать. Победит тот, кто сыграет умнее. В любом случае, мы пишем историю датского футбола, но я не концентрируюсь на этом" - сказал Харейде.

Напомним, что матч Хорватия - Дания состоится 1 июля в 21:00 по московскому времени.

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