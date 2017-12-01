Наставник сборной Египта считает, что Уругвай уже прошел в 1/8 финала

Наставник сборной Египта Эктор Купер прокомментировал результаты жеребьевки.

"Все команды очень сильные, но мы будем сражаться. Уругвай выделяется на общем фоне в нашей группе, остальные поборются за вторую путевку в плей-офф" - приводят слова Купера российские СМИ.

Напомним, что в группу А попали сборные России, Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

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