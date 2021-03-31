Наставник сборной Нидерландов Де Бур назвал игру сборную Гибралтара антифутболом

Теги франк де бурнидерландыгибралтар

Наставник сборной Нидерландов Де Бур назвал игру сборную Гибралтара антифутболомФото: Твиттер @FdeBoerofficial 
Главный тренер сборной Нидерландов Франк Де Бур высказался по поводу разгромной победы над Гибралтаром (7:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

"Это антифутбол. Рад, что удалось забить семь мячей, но каждый раз, когда наши игроки касались футболистов соперника, те падали. Я ожидал, что Гибралтар будет так играть, но это просто утомляет. Голкипер, который выбивает мяч от ворот почти минуту... Я счастлив, что матч закончился", — приводит NOS слова Де Бура.

Напомним, после трех туров Нидерланды занимают вторую строчку в группе G отборочного турнира ЧМ-2022, имея в своем активе 6 очков. Гибралтар идет на последнем месте. У команды 0 очков, 1 забитый и 14 пропущенных мячей.

Читать также: Сборные Бельгии и Нидерландов разгромили своих соперников с общим | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Милан" временно прекратил переговоры с Доннаруммой по новому контракту

"Милан" временно прекратил переговоры с Доннаруммой по новому контракту

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов