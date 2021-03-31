Наставник сборной Нидерландов Де Бур назвал игру сборную Гибралтара антифутболом

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Главный тренер сборной Нидерландов Франк Де Бур высказался по поводу разгромной победы над Гибралтаром (7:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

"Это антифутбол. Рад, что удалось забить семь мячей, но каждый раз, когда наши игроки касались футболистов соперника, те падали. Я ожидал, что Гибралтар будет так играть, но это просто утомляет. Голкипер, который выбивает мяч от ворот почти минуту... Я счастлив, что матч закончился", — приводит NOS слова Де Бура.

Напомним, после трех туров Нидерланды занимают вторую строчку в группе G отборочного турнира ЧМ-2022, имея в своем активе 6 очков. Гибралтар идет на последнем месте. У команды 0 очков, 1 забитый и 14 пропущенных мячей.