Наставник сборной Голландии Куман может возглавить "Барселону" в 2020 году
Наставник сборной Голландии Рональд Куман может возглавить "Барселону" в следующем году, утверждает Mundo Deportivo.
По словам спортивного директора Федерации футбола Голландии Нико-Ян Хугма, 56-летний специалист может уйти в каталонский клуб после Евро-2020 с выплатой компенсации со стороны испанцев. Этот пункт прописан у него в контракте.
Соглашение тренера со сборной действует до лета 2022 года.
Отметим, что Куман играл за "Барселону" с 1989 по 1995 год, а также входил в тренерский штаб команды с 1998 по 2000 год.
Не пропустите: Глава Ассоциации европейских лиг: "Клубы опасаются, что на матчах третьего еврокубка не будут заполняться стадионы"| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
ЦСКА не смог обыграть "Уфу" в матче 13-го тура РПЛ
-
"Интер" обыграл "Сассуоло" в матче Серии А (видео голов)
-
Левандовски повторил рекорд Бундеслиги, установленный Обамеянгом
-
Гваридиола взял "Кристал Пэлэс" креативом и подстелил себе соломки перед матчем МЮ - "Ливерпуль"
-
Дзюба назвал две лучшие команды в своей карьере
Лента новостей
-
Влашич стал лучшим игроком матча "Уфа" - ЦСКА
-
Евсеев назвал положительным результат матча "Уфы" с ЦСКА
-
1
Гончаренко: "ЦСКА должен был выигрывать у "Уфы"
-
ЦСКА не смог обыграть "Уфу" в матче 13-го тура РПЛ
-
"Сассуоло" - "Интер" - 3:4 (видеообзор матча Серии А)
-
Полузащитник "Рубина" Зуев прокомментировал результаты команды в РПЛ
-
"Интер" обыграл "Сассуоло" в матче Серии А (видео голов)
-
3
Обладатель "Золотого мяча - 1991": "Я предпочту одноногого Кавани двуногому Икарди"
-
Наставник сборной Голландии Куман может возглавить "Барселону" в 2020 году
-
Аленичев раскритиковал трансферную политику "Спартака"
-
"Алавес" в домашнем матче обыграл "Сельту"
-
"Интер" надеется, что ПСЖ выкупит Икарди
-
3
Мане: "Месси поставил меня на первое место в голосовании The Best? Это большой комплимент для меня"
-
Глава Ассоциации европейских лиг: "Клубы опасаются, что на матчах третьего еврокубка не будут заполняться стадионы"
-
1
Клопп рассказал о традиции тренеров "Ливерпуля" после выездных побед
-
Наследный принц Саудовской Аравии снова попробует приобрести "Манчестер Юнайтед"
-
"Крылья Советов" на выезде переиграли "Оренбург"
-
УЕФА назначил арбитров на матч "Ювентус" - "Локомотив"
-
"Тамбов" определился с двумя основными претендентами на пост главного тренера
-
Тедеско: "Не знаю, сколько нужно времени, чтобы построить мою игру в "Спартаке"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|9
|19
|2
|Реал Мадрид
|9
|18
|3
|Гранада
|9
|17
|4
|Атлетико Мадрид
|9
|16
|5
|Реал Сосьедад
|8
|13
|6
|Хетафе
|9
|13
|7
|Валенсия
|9
|13
|8
|Севилья
|8
|13
|9
|Атлетик Бильбао
|8
|12
|10
|Вильярреал
|8
|11
|11
|Леванте
|8
|11
|12
|Осасуна
|9
|11
|13
|Алавес
|9
|11
|14
|Реал Вальядолид
|8
|10
|15
|Мальорка
|9
|10
|16
|Эйбар
|9
|9
|17
|Бетис
|8
|9
|18
|Сельта Виго
|9
|9
|19
|Эспаньол
|8
|5
|20
|Леганес
|9
|2