Наставник сборной Голландии Куман может возглавить "Барселону" в 2020 году

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Наставник сборной Голландии Куман может возглавить "Барселону" в 2020 году

Наставник сборной Голландии Рональд Куман может возглавить "Барселону" в следующем году, утверждает Mundo Deportivo.

По словам спортивного директора Федерации футбола Голландии Нико-Ян Хугма, 56-летний специалист может уйти в каталонский клуб после Евро-2020 с выплатой компенсации со стороны испанцев. Этот пункт прописан у него в контракте.

Соглашение тренера со сборной действует до лета 2022 года.

Отметим, что Куман играл за "Барселону" с 1989 по 1995 год, а также входил в тренерский штаб команды с 1998 по 2000 год. 

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