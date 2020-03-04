Наставник сборной Голландии Куман подтвердил, что "Барселона" вела с ним переговоры

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Наставник сборной Голландии Куман подтвердил, что "Барселона" вела с ним переговоры

Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман рассказал, что "Барселона" приглашала его возглавить клуб после увольнения Эрнесто Вальверде.

"Да, ко мне обращалась "Барселона", но я отказал, так как работаю в сборной и у меня есть обязанности", - цитирует Кумана Diario Sport.

Напомним, Вальверде покинул каталонский клуб в январе 2020 года. Его пост занял Кике Сетьен.

"Барселона" занимает 2 место в турнирной таблице Примеры.

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