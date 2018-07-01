Наставник сборной Хорватии хочет, чтобы Модрич получил "Золотой мяч"

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич хочет, чтобы ведущий полузащитник его команды Лука Модрич получил "Золотой мяч".

"Я бы был самым счастливым человеком в мире, если бы Модричу действительно вручили "Золотой мяч". Это стало бы показателем, что наш футбол чего-то стоит" - сказал Далич.

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