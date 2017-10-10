Наставник сборной Исландии: "Думал, что после Евро-2016 самой трудной задачей будет вновь мотивировать команду"

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон поделился эмоциями после выхода своей команды в финальную часть ЧМ-2018.

"Я думал, что после Евро-2016 самой трудной задачей будет вновь мотивировать команду. Первая кружка пива после вечеринки - не самая приятная. Тяжелее всего было вновь начать работать после большого праздника во Франции. Тем более, когда в группе Хорватия, Турция, Украина и Финляндия. Этот успех - не финальная точка, но долгий путь к конечной цели" - цитирует Хадльгримссона L’Equipe.

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