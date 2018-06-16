Наставник сборной Исландии: "Заработать очко в матче с Аргентиной - великое дело"

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон прокомментировал исход матча первого тура группового этапа ЧМ-2018 против национальной команды Аргентины.

"С Аргентиной нужно играть по-особому. Сложно, знаете ли, защищаться 90 минут, не всегда владея мячом при этом. Но ребята прекрасно выполняли все установки - в обороне мы сыграли блестяще. Я абсолютно доволен исходом матча. Заработать очко в таком поединке - великое дело" - сказал Хадльгримссон.

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