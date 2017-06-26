Наставник сборной Камеруна расхвалил российские стадионы

Главный тренер сборной Камеруна Уго Брос в интервью СМИ расхвалил стадионы Кубка конфедераций-2017.

"Это касается не только Сочи - в Москве, в Петербурге меня удивили красивые стадионы, которые у вас есть. Они настоящие, профессиональные, футбольные арены. Это качественные атмосферные стадионы. Мои игроки говорят, что им очень приятно играть на таких стадионах.

Здесь уникальные и совершенные условия. То же самое касается тренировочных площадок — у нас нет никаких претензий", - сказал Брос.

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