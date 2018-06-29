Наставник сборной Колумбии прокомментировал травму Хамеса

Главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман прокомментировал травму ведущего полузащитника своей команды Хамеса Родригеса.

"Могу сказать, что я очень волнуюсь по этому поводу. Эта травма ставит нас в сложное положение. Хамес тренировался в привычном режиме и не было никаких плохих признаков. Надеюсь, мы услышим хорошие новости после обследования" - цитирует Пекермана The Mirror.

Напомним, что следующий матч сборная Колумбии проведёт 3 июля в Москве - их соперником будет Англия. | http://soccernews.ru