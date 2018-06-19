Наставник сборной Колумбии: "У нас идеальное сочетание опыта и молодости"

Главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман поделился мыслями перед стартом своей команды на Чемпионате Мира 2018 года.

"Надеемся показать лучший результат, чем на ЧМ-2014. У нас сейчас более молодая команда, чем была в Бразилии, мы идём правильным путём, у нас идеальное сочетание опыта и молодости. Мы постепенно нашли свой ритм, думаю, что все игроки немного восстановились, всё идёт по плану. У нас такая группа, в которой нет фаворита. Мы должны будем показать свои лучшие качества в каждой игре" - сказал Пекерман.

Напомним, что сегодня сборная Колумбии сыграет с Японией, также "кофейщикам" предстоит сразиться с Польшей и Сенегалом.

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