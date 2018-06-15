Наставник сборной Марокко прокомментировал поражение от Ирана

Главный тренер сборной Марокко Эрве Ренар прокомментировал поражение своей команды от Ирана в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018.

"Естественно, я очень разочарован. Если бы мы сыграли вничью, я бы тоже был разочарован, учитывая то, как проходил матч. Вы можете представить моё состояние сейчас, после такой концовки. Это худшее, что могло произойти, но я поздравляю Иран и Карлуша Кейруша" - сказал Ренар.

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