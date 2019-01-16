Наставник сборной Нидерландов дал советы де Лигту и де Йонгу по их будущему



Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман рассказал, что он дал советы игрокам "Аякса" защитнику Маттейсу Де Лигту и полузащитнику Френки Де Йонгу насчет их будущего.

"Я дал советы де Лигту и де Йонгу, но это останется между нами. Они должны принять решение. Не знаю, что они решили насчет ПСЖ, последнее слово будут за ними. Я знаю, что им интересен также вариант с "Барселоной". Это игроки с большим потенциалом. Де Лигт через два года станет лучшим центральным защитником в мире", - приводит слова Кумана Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что 21-летний де Йонг сначала хотел перейти в "Барселону", но теперь склоняется к варианту с ПСЖ. Также обоими игроками интересуются "Манчестер Сити" и "Бавария".

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