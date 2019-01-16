Наставник сборной Нидерландов дал советы де Лигту и де Йонгу по их будущему
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман рассказал, что он дал советы игрокам "Аякса" защитнику Маттейсу Де Лигту и полузащитнику Френки Де Йонгу насчет их будущего.
"Я дал советы де Лигту и де Йонгу, но это останется между нами. Они должны принять решение. Не знаю, что они решили насчет ПСЖ, последнее слово будут за ними. Я знаю, что им интересен также вариант с "Барселоной". Это игроки с большим потенциалом. Де Лигт через два года станет лучшим центральным защитником в мире", - приводит слова Кумана Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что 21-летний де Йонг сначала хотел перейти в "Барселону", но теперь склоняется к варианту с ПСЖ. Также обоими игроками интересуются "Манчестер Сити" и "Бавария".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|17
|48
|2
|Аякс
|17
|46
|3
|Фейеноорд
|17
|36
|4
|Утрехт
|17
|28
|5
|Витесс
|17
|26
|6
|Хераклес
|17
|26
|7
|АЗ
|17
|25
|8
|ВВВ Венло
|17
|23
|9
|Фортунна Ситтард
|17
|20
|10
|Херенвен
|17
|20
|11
|АДО Ден Хааг
|17
|20
|12
|Виллем II
|17
|19
|13
|Эммен
|17
|17
|14
|Эксельсиор
|17
|16
|15
|Гронинген
|17
|15
|16
|Зволле
|17
|15
|17
|НАК Бреда
|17
|15
|18
|Де Графсхап
|17
|12