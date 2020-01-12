Наставник сборной Нидерландов отказался возглавить "Барселону"

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Наставник сборной Нидерландов отказался возглавить "Барселону"

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман отказался немедленно возглавить "Барселону", сообщает Catalunya Radio.

По сведениям издания, голландский специалист был удивлен приглашением каталонцев и отказался, так как готовит сборную Нидерландов к финальной стадии чемпионата Европы 2020 года. 

Ранее сообщалось, что Куман не исключал возможности работы с "Барселоной" после завершения Евро-2020.

Напомним, что "Барселону" также отказался возглавить главный тренер "Аль-Садда" Хави.

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