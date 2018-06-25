Наставник сборной Нигерии: "Мы не будем делать никаких подарков Месси"

Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор высказался в преддверии матча третьего тура группового этапа ЧМ-2018 против Аргентины.

"То, что Аргентина будет под давлением, может быть и пользой, и недостатком для всех. Например, в важных матчах некоторые игроки ошибались, потому что они весьма молоды. Всем хочется в следующий раунд. Перед игрой с Хорватией тоже говорили: у них опыт, а мы слишком молоды. Но это не самое важное в игре. Важна физическая готовность, организация, дисциплина - эти показатели определяют результат.

Все любят Месси, его игрой наслаждаются. Но вопрос не в его последней игре, а в том, что нам нужно пройти в плей-офф. В футболе нет поблажек или жалости. Мы не будем делать никаких подарков, даже если очень любим этого игрока" - сказал Рор.

Напомним, что матч Нигерия - Аргентина состоится во вторник в 21:00 по московскому времени в Санкт-Петербурге.

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