Наставник сборной Нигерии надеется, что Муса и Ихеаначо покинут "Лестер"

Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор обеспокоен дефицитом игровой практики у форвардов "Лестера" Ахмеда Мусы и Келечи Ихеаначо.

"Я ожидаю, что игроки, которые не получают постоянной игровой практики, особенно Муса и Ихеаначо, найдут себе другой клуб в чемпионате Англии или где-либо ещё" - сказал наставник "суперорлов".

В этом сезоне 25-летний Муса сыграл за "Лестер" 1 матч, в котором забил 1 гол. В активе 21-летнего Ихеаначо 12 игр, 1 гол и 1 ассист.

Напомним, что сборная Нигерии на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет с Хорватией, Исландией и Аргентиной.

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