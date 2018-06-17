Наставник сборной Нигерии подвёл итоги матча с Хорватией

Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор дал комментарии после матча первого тура группового этапа ЧМ-2018 против национальной команды Хорватии.

"Когда проигрываешь - это всегда плохо. Мы разочарованы, но надо признать что у хорватов лучше команда. Мы довольны игрой в обороне, а в атаке было создано мало моментов, поэтому радоваться нечему. Надо смириться с этим поражением и настраиваться на победу в матче с Исландией. Для нас всё ещё возможно в этом турнире" - сказал Рор.

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