Наставник сборной Нигерии прокомментировал победу над Исландией

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Наставник сборной Нигерии прокомментировал победу над Исландией

Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор дал комментарии после матча второго тура группового этапа ЧМ-2018 против национальной команды Исландии.

"Не такая уж жара в Волгограде. В шесть вечера стадион был в тени. Для нас было не жарко. В раздевалке я команде сказал, что это плюс для Исландии. Но во втором тайме мы были лучше подготовлены. Для Исландии, наверное, было жарковато" - сказал Рор.

Не пропустите видеообзор матча Нигерия - Исландия. | http://soccernews.ru

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