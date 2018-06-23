Наставник сборной Нигерии прокомментировал победу над Исландией

Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор дал комментарии после матча второго тура группового этапа ЧМ-2018 против национальной команды Исландии.

"Не такая уж жара в Волгограде. В шесть вечера стадион был в тени. Для нас было не жарко. В раздевалке я команде сказал, что это плюс для Исландии. Но во втором тайме мы были лучше подготовлены. Для Исландии, наверное, было жарковато" - сказал Рор.

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