Наставник сборной Панамы после разгромного поражения от Бельгии: "Всё сложилось не так плохо"

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Наставник сборной Панамы после разгромного поражения от Бельгии: "Всё сложилось не так плохо"

Главный тренер сборной Панамы Эрнан Дарио Гомес прокомментировал разгромное поражение своей команды от Бельгии в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018.

"Этот первый матч был очень сложным для сборной Панамы, потому что соперник сделал всё, чтобы осложнить нам работу. Они не оставили нам никаких свободных зон, у них потрясающие игроки, но нам иногда удавалось набрать необходимую скорость, хотя мы не могли завершить атаки так, как нам хотелось. Конечно, это очень эмоциональный день для нас, я необыкновенно счастлив и взволнован. Думаю, что наши ребята в любом случае очень счастливы, вся наша страна радуется этому хорошему опыту, всё сложилось не так плохо" - сказал Гомес.

Не пропустите видеообзор матча Бельгия - Панама. | http://soccernews.ru

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