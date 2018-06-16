Наставник сборной Перу прокомментировал поражение от Дании

Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека прокомментировал поражение от национальной команды Дании в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018.

"Мы играли против очень сильной команды. Мы стремились владеть мячом и играть в свой футбол, сделали всё, чтобы выиграть и забить. Дания, в свою очередь, играла очень эффективно. Результат на самом деле отражает то, что происходило на поле. Футбол - это про эффективность. Грустно, что столько наших болельщиков приехало издалека, а мы их не порадовали. В этом плане хотя бы ничья была бы справедливым итогом" - сказал Гарека.

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