Наставник сборной Польши: "Мы не разучились играть в футбол"

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Наставник сборной Польши: "Мы не разучились играть в футбол"

Главный тренер сборной Польши Адам Навалка поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа ЧМ-2018 против Колумбии.

"Мы знаем, что сборная Колумбии очень сыгранная - они шесть лет играют фактически одним составом под руководством одного тренера, эта команда очень опасна на поле. Но самое главное - это то, как мы будем действовать, мы хотим сосредоточиться на наших задачах и будем играть в творческий футбол, что вы и сможете увидеть. Я не думаю, что это самый сложный матч, который нам предстоит сыграть. Каждый матч отличается от предыдущего и к каждому мы подходим очень серьёзно. Так получилось, что мы проиграли первую встречу, но не думаю, что это трагедия. Команда прекрасно подготовилась к Чемпионату Мира, а то поражение - результат совокупности различных факторов, которые не позволили реализовать наши планы. Следующий матч мы хотим сыграть на другом уровне, мы не разучились играть в футбол" - сказал Навалка.

Напомним, что матч Польша - Колумбия состоится сегодня в 21:00 по московскому времени.

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