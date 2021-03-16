Наставник сборной Португалии назвал главную мечту Роналду

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился своим мнением о форварде "Ювентуса" Криштиану Роналду, который был вызван на мартовские матчи национальной сборной.

"Уверен, Роналду очень мотивирован. Когда он выходит на матч в футболке сборной Португалии, то полностью отдается игре. Когда он приедет к нам, что будет думать только об общих целях и забудет про личные. Знаю, что у него есть большая мечта - выиграть Чемпионат Мира", — цитирует Сантуша A Bola.

За всю карьеру 36-летний Роналду сыграл за сборную Португалии 102 матча.

В марте команде предстоят матчи против Азербайджана, Сербии и Люксембурга.