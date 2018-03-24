Наставник сборной Португалии похвалил Роналду

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Наставник сборной Португалии похвалил Роналду

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после победы над Египтом в товарищеском матче высоко отозвался о ведущем форварде своей команды Криштиану Роналду.

Напомним, что 33-летний нападающий "Реала" оформил дубль в компенсированное время при счёте 0:1.

"В этом и есть Роналду. Он - воплощение гола" - приводит слова Сантуша Goal.com.

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