Наставник сборной Сенегала рассказал об уникальности Мане

Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе рассказал об уникальности ведущего игрока своей команды Садио Мане.

"Мане - уникален. Его нельзя сравнить с другими игроками сборной Сенегала, хоть у нас и были великие футболисты в прошлом. Он непредсказуемый, в любой момент может сделать результат дриблингом и передачей. Не хочу говорить, что Садио может стать одним из лучших игроков в мире, потому что он уже таковым является" - приводит слова Сиссе The Mirror.

26-летний Мане выступает за сборную Сенегала с 2012 года, сыграл 45 матчей и забил 13 голов.

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