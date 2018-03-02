Наставник сборной Швеции исключил возвращение Ибрагимовича

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Наставник сборной Швеции исключил возвращение Ибрагимовича

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон исключил возвращение нападающего "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича в национальную команду.

"Прошлым летом он сказал мне, что больше не хочет играть за сборную. Я уважаю решение Ибрагимовича, а разговоры о его возвращении - это спекуляции" - цитирует Андерссона Associated Press.

Напомним, что 36-летний Ибрагимович завершил международную карьеру летом 2016 года.

На групповом этапе ЧМ-2018 сборная Швеции сыграет с Южной Кореей, Германией и Мексикой.

Не пропустите: Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции. | http://soccernews.ru

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