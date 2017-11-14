Наставник сборной Швеции не ждет возвращения Ибрагимовича в свою команду

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон высказался о возможном возвращении в его команду форварда английского "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича.

"Невероятно! Ибрагимович завершил свои выступления за сборную Швеции полтора года назад, а мы все еще здесь говорим о нем. Нам нужно поговорить о великих игроках, которые сейчас есть в этой команде... Когда Ибрагимович был здесь с нами, мы играли в другой футбол. Учитывая то, что он решил завершить международную карьеру, нам пришлось адаптироваться и найти другой стиль игры", - цитирует Андерссона The Telegraph.

Напомним, Андерссон поделился секретом успеха в противостоянии со сборной Италии. | soccernews.ru