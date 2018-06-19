Наставник сборной Туниса прокомментировал поражение от Англии

Теги тунисанглия

Наставник сборной Туниса прокомментировал поражение от Англии

Главный тренер сборной Туниса Набиль Маалул дал комментарии после матча первого тура группового этапа ЧМ-2018 против национальной команды Англии.

"Мы ожидали тяжёлого матча. Мы сыграли очень хорошо и защищались все 90 минут, но у Англии прекрасные игроки с огромной скоростью. Им удалось прорвать нашу оборону. Сказалась и ранняя замена нашего травмированного вратаря. Но я благодарен своей команде, она сыграла лучше, чем я ожидал. Конечно, хотелось бы видеть больше атак и опасных моментов, но нам удалось играть с англичанами на равных. Мы могли добиться ничейного результата. Надеюсь, в следующих играх мы исправим ошибки" - сказал Маалул.

Не пропустите видеообзор матча Тунис - Англия. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Шестой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 19 июня

Шестой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 19 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 1 3
2 Уругвай 1 3
3 Египет 1 0
4 Саудовская Аравия 1 0
Группа B М О
1 Иран 1 3
2 Португалия 1 1
3 Испания 1 1
4 Марокко 1 0
Группа C М О
1 Франция 1 3
2 Дания 1 3
3 Австралия 1 0
4 Перу 1 0
Группа D М О
1 Хорватия 1 3
2 Исландия 1 1
3 Аргентина 1 1
4 Нигерия 1 0
Группа E М О
1 Сербия 1 3
2 Бразилия 1 1
3 Швейцария 1 1
4 Коста-Рика 1 0
Группа F М О
1 Швеция 1 3
2 Мексика 1 3
3 Южная Корея 1 0
4 Германия 1 0
Группа G М О
1 Бельгия 1 3
2 Англия 1 3
3 Тунис 1 0
4 Панама 1 0
Группа H М О
1 Польша 0 0
2 Сенегал 0 0
3 Колумбия 0 0
4 Япония 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов