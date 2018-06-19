Наставник сборной Туниса прокомментировал поражение от Англии

Главный тренер сборной Туниса Набиль Маалул дал комментарии после матча первого тура группового этапа ЧМ-2018 против национальной команды Англии.

"Мы ожидали тяжёлого матча. Мы сыграли очень хорошо и защищались все 90 минут, но у Англии прекрасные игроки с огромной скоростью. Им удалось прорвать нашу оборону. Сказалась и ранняя замена нашего травмированного вратаря. Но я благодарен своей команде, она сыграла лучше, чем я ожидал. Конечно, хотелось бы видеть больше атак и опасных моментов, но нам удалось играть с англичанами на равных. Мы могли добиться ничейного результата. Надеюсь, в следующих играх мы исправим ошибки" - сказал Маалул.

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