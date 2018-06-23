Наставник сборной Туниса прокомментировал поражение от Бельгии

Главный тренер сборной Туниса Набиль Маалуль подвёл итоги матча второго тура группового этапа ЧМ-2018 против Бельгии.

"Как и ожидалось, матч получился очень сложным. Мы понимали, что нам будет непросто ещё в тот момент, когда попали в эту группу. Приносим извинения всем нашим болельщикам, которых было очень много на трибунах. В будущем будем работать лучше. От полного разгрома нас спасла лишь уверенная игра нашего вратаря" - сказал Маалуль.

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