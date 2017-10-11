Наставник сборной Венесуэлы: "Перед матчем с Парагваем к нам в отель привезли проституток"

Главный тренер сборной Венесуэлы Рафаэль Дудамель заявил, что перед матчем отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 против Парагвая (1:0) в отель к его игрокам привезли проституток.

"Перед матчем против нас применили необычную тактику. В отеле появились симпатичные девушки, которые пытались вступить в тесный контакт с игроками. Но мы лишь рассмеялись. Не знаю, кто их подослал, но никто не заинтересовался. В итоге мы профессионально одержали победу", - приводит слова Дудамеля El Mundo Deportivo.

Из-за этого поражения Парагвай не сумел пробиться в финальную стадию мирового первенства.

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