Наставник сборной Японии поделился ожиданиями от матча с Сенегалом

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Наставник сборной Японии поделился ожиданиями от матча с Сенегалом

Главный тренер сборной Японии Акира Нисино высказался в преддверии матча второго тура группового этапа ЧМ-2018 против национальной команды Сенегала.

"У нас есть определённые представления об африканских командах - они лучше физически подготовлены, скоростные. Что касается команды Сенегала, то они в высшей степени дисциплинированы. Мы будем играть осторожно. Сенегальцы очень сильны в нападении, поэтому надо вырабатывать тактику и стратегию по их блокировке.

Что касается игроков, то мы рассказываем им, как играет Садио Мане. Майя Йосида придётся провести дуэль с ним. Все футболисты знают, как против него избирать правильную тактику. Я уверен, что мы сможем справиться с ним" - сказал Нисино.

Напомним, что матч Япония - Сенегал состоится 24 июня в 18:00 по московскому времени.

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