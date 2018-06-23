Наставник сборной Южной Кореи назвал причины поражения от Мексики

Главный тренер сборной Южной Кореи Син Тхэ Ен поделился мыслями после поражения от Мексики в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.

"Наши футболисты провели игру, о которой не стоит жалеть. Все сражались до последней минуты как единая команда. Я им благодарен, что они не сдавались. Мы проиграли две игры, но я надеюсь, что мои игроки уверены в себе, усилятся и лучше сыграют в следующем матче. Было бы у меня побольше времени и не было бы у нас так много травм, мы могли бы показать лучший результат" - сказал Син Тхэ Ен.

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