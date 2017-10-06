Наставник сборной Южной Кореи поделился ожиданиями от матча с Россией

Теги россияреспублика корея

Наставник сборной Южной Кореи поделился ожиданиями от матча с Россией

Главный тренер сборной Южной Кореи Син Тхэ Ен высказался в преддверии товарищеского матча против национальной команды России.

"Мы уже выполнили свою главную задачу - попали на Чемпионат Мира, который пройдёт как раз здесь, в России. И в плане подготовки к турниру завтрашний матч очень важен. Мы надеемся показать свой лучший футбол. Российская команда - более чем достойный соперник. Как по мне, Россия - одна из ведущих футбольных держав. О нашей тактике на завтрашний матч много говорить не буду - сами всё увидите. Хочется показать яркий футбол в атаке, но оборона у россиян достаточно сильная. Так что легко не будет" - сказал Син Тхэ Ен.

Напомним, что матч Россия - Южная Корея состоится в субботу, 7 октября, в 17:00 по московскому времени. 

Также читайте: Головин рискует пропустить оба октябрьских товарищеских матча сборных. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Победить сильнейших: сборная Боснии принимает бельгийцев

Победить сильнейших: сборная Боснии принимает бельгийцев

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 12 28
2 Локомотив Москва 12 26
3 Краснодар 12 21
4 ЦСКА Москва 12 21
5 Спартак Москва 12 17
6 Ахмат 12 17
7 Ростов 12 16
8 Урал 12 16
9 Амкар 12 14
10 Рубин 12 14
11 Арсенал Тула 12 14
12 Уфа 12 14
13 Тосно 12 12
14 СКА Хабаровск 12 11
15 Динамо Москва 12 10
16 Анжи 12 9
Полная таблица

топ-5 тегов