Наставник сборной Южной Кореи поделился ожиданиями от матча с Россией
Главный тренер сборной Южной Кореи Син Тхэ Ен высказался в преддверии товарищеского матча против национальной команды России.
"Мы уже выполнили свою главную задачу - попали на Чемпионат Мира, который пройдёт как раз здесь, в России. И в плане подготовки к турниру завтрашний матч очень важен. Мы надеемся показать свой лучший футбол. Российская команда - более чем достойный соперник. Как по мне, Россия - одна из ведущих футбольных держав. О нашей тактике на завтрашний матч много говорить не буду - сами всё увидите. Хочется показать яркий футбол в атаке, но оборона у россиян достаточно сильная. Так что легко не будет" - сказал Син Тхэ Ен.
Напомним, что матч Россия - Южная Корея состоится в субботу, 7 октября, в 17:00 по московскому времени.
Также читайте: Головин рискует пропустить оба октябрьских товарищеских матча сборных. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Никаких экспериментов: Росcия против Южной Кореи
-
Неудобные болгары: Франция отправляется в Софию за победой
-
Совершить подвиг: Беларусь попытается оставить Нидерланды за бортом чемпионата мира
-
Украина дожимает Косово и сохраняет шансы на завоевание путевки на Мундиаль
-
Великолепный Иско и освистанный Пике: испанцы разделались со сборной Албании
Лента новостей
-
Чачич: "Сможем исправить ситуацию в матче против Украины"
-
Победить сильнейших: сборная Боснии принимает бельгийцев
-
Никаких экспериментов: Росcия против Южной Кореи
-
Неудобные болгары: Франция отправляется в Софию за победой
-
Вентура: "У сборной Италии просто не было сил, поэтому такой результат"
-
Кравец пропустит матч против Хорватии
-
Совершить подвиг: Беларусь попытается оставить Нидерланды за бортом чемпионата мира
-
Лихтенштейн – Израиль - 0:1, Хорватия – Финляндия - 1:1 (обзоры)
-
Австрия – Сербия - 3:2, Ирландия – Молдова - 2:0 (обзоры)
-
Шевченко прокомментировал победу над Косово
-
Представители ПСЖ и УЕФА провели встречу для обсуждения правил ФФП
-
ФИФА может изменить формат перерывов на матчи сборных
-
Италия – Македония - 1:1 (обзор)
-
Косово – Украина - 0:2 (обзор)
-
"Бавария" заплатила почти два миллиона евро за экс-ассистента Хайнкеса
-
Испания – Албания - 0:3 (обзор)
-
Турция – Исландия - 0:3 (обзор)
-
Квалификация ЧМ-2018: Израиль в гостях одолел Лихтенштейн, Хорватия потеряла очки в матче с Финляндией
-
Австрия и Ирландия побеждают в квалификации ЧМ-2018
-
Досадная осечка: сборная Италии дома не сумела обыграть Македонию
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|28
|2
|Локомотив Москва
|12
|26
|3
|Краснодар
|12
|21
|4
|ЦСКА Москва
|12
|21
|5
|Спартак Москва
|12
|17
|6
|Ахмат
|12
|17
|7
|Ростов
|12
|16
|8
|Урал
|12
|16
|9
|Амкар
|12
|14
|10
|Рубин
|12
|14
|11
|Арсенал Тула
|12
|14
|12
|Уфа
|12
|14
|13
|Тосно
|12
|12
|14
|СКА Хабаровск
|12
|11
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Анжи
|12
|9