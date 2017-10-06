Наставник сборной Южной Кореи поделился ожиданиями от матча с Россией

Главный тренер сборной Южной Кореи Син Тхэ Ен высказался в преддверии товарищеского матча против национальной команды России.

"Мы уже выполнили свою главную задачу - попали на Чемпионат Мира, который пройдёт как раз здесь, в России. И в плане подготовки к турниру завтрашний матч очень важен. Мы надеемся показать свой лучший футбол. Российская команда - более чем достойный соперник. Как по мне, Россия - одна из ведущих футбольных держав. О нашей тактике на завтрашний матч много говорить не буду - сами всё увидите. Хочется показать яркий футбол в атаке, но оборона у россиян достаточно сильная. Так что легко не будет" - сказал Син Тхэ Ен.

Напомним, что матч Россия - Южная Корея состоится в субботу, 7 октября, в 17:00 по московскому времени.

Также читайте: Головин рискует пропустить оба октябрьских товарищеских матча сборных. | http://soccernews.ru