Наставник сборной Южной Кореи прокомментировал поражение от Швеции

Главный тренер сборной Южной Кореи Син Тхэ Ен прокомментировал поражение своей команды от Швеции в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018.

"Мне кажется, что в первом тайме всё шло достаточно хорошо. Шведы ростом выше нас, это давило на наших игроков, наверное, шведском вратарю из-за этого приходилось скучать. Из 32 команд на чемпионате они самые высокие или одни из самых высоких по росту. Это реальная угроза для их противников" - сказал Син Тхэ Ен.

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