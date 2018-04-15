Наставник "Селтика" может возглавить "Челси"

"Челси" проявляет интерес к главному тренеру "Селтика" Брендану Роджерсу, сообщает Express.

По сведениям издания, лондонский клуб рассматривает Роджерса в качестве преемника Антонио Конте.

Стоит отметить, что Роджерс ранее работал в академии "Челси" с 2004 по 2008 годы.

Также "Челси" интересуется Луисом Энрике (безработный), Массимилиано Аллегри ("Ювентус") и Маурицио Сарри ("Наполи").

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