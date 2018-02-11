Наставник "Селтика": "В "Зените" Манчини работает несколько иначе, нежели в "Манчестер Сити"
Главный тренер шотландского "Селтика" Брендан Роджерс оценил работу своего коллеги Роберто Манчини в питерском "Зените".
"Манчини в "Зените" работает несколько иначе, чем в "Манчестер Сити". В Англии его команда использовала сильный оборонительный блок с игрокам высокого уровня. Было и "4-2-3-1", и иногда "3-5-2". "Зенит" - это "4-3-3", на мой взгляд. И он постоянно прессингует. Изменения в работе Манчини очевидны", - цитирует 45-летнего специалиста Спорт день за днем.
Напомним, Иванович высказался о предстоящих матчах против "Селтика". | soccernews.ru
опрос
главное
-
Последний шанс Конте: "Челси" принимает на своем поле худшую команду АПЛ
-
"Валенсия" не без помощи арбитра вырывает победу в дерби у "Леванте"
-
Победа на классе: "Ливерпуль" хладнокровно расправляется с "Саутгемптоном"
-
Сенсация на "Камп Ноу": "Хетафе" сдержал "Барселону"
-
Бенитес обставляет Моуринью: "Ньюкасл" выгрызает победу у "Манчестер Юнайтед"
Лента новостей
-
Иньеста назвал причины потери очков в игре с "Хетафе"
-
"Челси" готов выслушать предложение "Реала" по Азару
-
"Спартак" может подписать одного из бывших лидеров донецкого "Шахтера"
-
Перес озвучил свои требования Зидану по формированию состава "Реала" на матч против ПСЖ
-
Дембеле пропустил тренировку "Барселоны"
-
Роналду назвал фаворитов предстоящего Чемпионата Мира в России
-
Маурисио: "По приезде в Россию у меня был один из худших периодов, но всё-таки там я провел шесть замечательных лет"
-
Жулио Баптиста: "Когда играли против сборной Аргентины, нам советовали не бить Месси"
-
Миятович: "У Зидана "Реал" - в крови"
-
Роналду: "Всегда стараюсь демонстрировать свою лучшую игру, но иногда все идет не так, как хотелось бы"
-
Марио Фернандес поделился ожиданиями от противостояния с "Црвеной Звездой"
-
Месси назвал будущих претендентов на "Золотой мяч"
-
Лопетеги, скорее всего, продолжит тренировать сборную Испании
-
"Анжи" подписал украинского нападающего
-
"Манчестер Сити" потратил больше всех на текущий состав, "Реал" даже не попал в пятёрку
-
"Краснодар" избавился от Жирова
-
Президент "Атлетико" высказался о чемпионской гонке в Примере
-
Алекс Тейшейра может оказаться в топ-клубе РФПЛ
-
Сара Ботельо - супруга новичка "Манчестер Сити" Эмерика Ляпорта
-
Кавани оценил потенциал Мбаппе
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Вильярреал
|6
|11
|2
|Астана
|6
|10
|3
|Славия Прага
|6
|8
|4
|Маккаби Тель-Авив
|6
|4
|Группа B
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|6
|13
|2
|Партизан
|6
|8
|3
|Янг Бойз
|6
|6
|4
|Шкендербеу
|6
|5
|Группа C
|М
|О
|1
|Брага
|6
|10
|2
|Лудогорец
|6
|9
|3
|Истанбул ББ
|6
|8
|4
|Хоффенхайм
|6
|5
|Группа D
|М
|О
|1
|Милан
|6
|11
|2
|АЕК
|6
|8
|3
|Риека
|6
|7
|4
|Аустрия Вена
|6
|5
|Группа E
|М
|О
|1
|Аталанта
|6
|14
|2
|Лион
|6
|11
|3
|Эвертон
|6
|4
|4
|Аполлон
|6
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|6
|11
|2
|Копенгаген
|6
|9
|3
|Шериф
|6
|9
|4
|Злин
|6
|2
|Группа G
|М
|О
|1
|Виктория Плзень
|6
|12
|2
|Стяуа Бухарест
|6
|10
|3
|Лугано
|6
|9
|4
|Хапоэль Беэр-Шева
|6
|4
|Группа H
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|13
|2
|Црвена Звезда
|6
|9
|3
|Кельн
|6
|6
|4
|БАТЭ
|6
|5
|Группа I
|М
|О
|1
|Зальцбург
|6
|12
|2
|Марсель
|6
|8
|3
|Коньяспор
|6
|6
|4
|Витория Гимарайнш
|6
|5
|Группа J
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|6
|11
|2
|Эстерсунд ФК
|6
|11
|3
|Заря Луганск
|6
|6
|4
|Герта
|6
|5
|Группа K
|М
|О
|1
|Лацио
|6
|13
|2
|Ницца
|6
|9
|3
|Зульте-Варегем
|6
|7
|4
|Витесс
|6
|5
|Группа L
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|16
|2
|Реал Сосьедад
|6
|12
|3
|Русенборг
|6
|5
|4
|Вардар
|6
|1