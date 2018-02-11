Наставник "Селтика": "В "Зените" Манчини работает несколько иначе, нежели в "Манчестер Сити"

Главный тренер шотландского "Селтика" Брендан Роджерс оценил работу своего коллеги Роберто Манчини в питерском "Зените".

"Манчини в "Зените" работает несколько иначе, чем в "Манчестер Сити". В Англии его команда использовала сильный оборонительный блок с игрокам высокого уровня. Было и "4-2-3-1", и иногда "3-5-2". "Зенит" - это "4-3-3", на мой взгляд. И он постоянно прессингует. Изменения в работе Манчини очевидны", - цитирует 45-летнего специалиста Спорт день за днем.

Напомним, Иванович высказался о предстоящих матчах против "Селтика". | soccernews.ru