Наставник "Сельты" будет ротировать состав в матче с "Реалом"

Главный тренер "Сельты" Хуан Карлос Унсуэ будет ротировать состав в матче 18-го тура испанской Примеры против "Реала".

Как сообщает El Pais, наставник "небесных" подтвердил, что пойдёт на такой шаг из-за тяжёлого календаря в январе.

Напомним, что матч "Сельта" - "Реал" состоится в воскресенье, 7 января, в 22:45 по московскому времени.

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