Наставник "Сельты" будет ротировать состав в матче с "Реалом"

Теги сельта вигореал мадрид

Наставник "Сельты" будет ротировать состав в матче с "Реалом"

Главный тренер "Сельты" Хуан Карлос Унсуэ будет ротировать состав в матче 18-го тура испанской Примеры против "Реала".

Как сообщает El Pais, наставник "небесных" подтвердил, что пойдёт на такой шаг из-за тяжёлого календаря в январе.

Напомним, что матч "Сельта" - "Реал" состоится в воскресенье, 7 января, в 22:45 по московскому времени.

Не пропустите: Вальверде: "Барселона" довольна ничьей с "Сельтой". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Возвращение Диего Косты: "Атлетико" принимает "Хетафе"

Возвращение Диего Косты: "Атлетико" принимает "Хетафе"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов