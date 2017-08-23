Наставник "Сент-Этьена": "В ПСЖ Неймар имеет больше свободы, нежели в "Барселоне"

Главный тренер "Сент-Этьена" Оскар Гарсия высказался о предстоящем матче своей команды в рамках чемпионата Франции против ПСЖ.

" В ПСЖ Неймар имеет еще больше свободы для того, чтобы продемонстрировать свой талант, нежели в "Барселоне". Но мы не должны сосредотачиваться только на нем, потому что вся команда ПСЖ - очень опасна. Все игроки соперника могут сделать разницу. Таким образом, наш уровень концентрации должен быть высоким.

Париж является фаворитом чемпионата. Но в футболе нет ничего невозможного. Если мы не можем бороться с ними на длинной дистанции, то мы можем сделать это в одной игре", - цитирует наставника "зеленых" sport.es.

Напомним, Неймар подаст встречный иск на "Барселону". | soccernews.ru