Наставник "Севильи" Бериццо объяснил прогресс английских клубов в Лиге Чемпионов

Наставник "Севильи" Эдуардо Бериццо в преддверии игры с "Ливерпулем" рассказал, в чем заключается прогресс английских клубов в Лиге Чемпионов.

"Прибытие таких специалистов, как Клопп, Гвардиола, Моуринью, Конте и Почеттино разнообразило игру английских клубов. Команды стали подолгу контролировать мяч. К тому же они могут позволить себе купить очень хороших футболистов" - приводит слова Бериццо Sport.es.

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