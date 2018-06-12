Наставник "Севильи" Мачин определил двух кандидатов на усиление атаки

Главный тренер "Севильи" Пабло Мачин определил двух кандидатов на усиление атаки своей команды.

Как сообщает Marca, наставник "нервионцев" остановил выбор на Макси Гомесе из "Сельты" и Басе Досте из "Спортинга".

21-летний Гомес в минувшем сезоне сыграл за "Сельту" 39 матчей, забил 17 голов и сделал 6 ассистов. В активе 29-летнего Доста 49 игр в составе "Спортинга", 34 мяча и 5 результативных передач.

Не пропустите: "Севилья" хочет купить защитника "Милана". | http://soccernews.ru