Наставник "Севильи" может снова задействовать персональную опеку против Месси

Теги барселоналионель мессисевильяпабло мачин

Наставник "Севильи" может снова задействовать персональную опеку против МессиГлавный тренер "Севильи" Пабло Мачин может снова задействовать персональную опеку против лидера атак каталонской "Барселоны" Лионеля Месси.

Так, согласно информации Marca, в субботнем матче чемпионата Испании против "сине-гранатовых" наставник "красно-белых" вполне может повторить свой успешный опыт по нейтрализации аргентинского нападающего, когда он, возглавляя "Жирону", приставил к нему защитника своей команды Пабло Маффео. Теперь эту роль 43-летний специалист может доверить Серхио Экудеро или Габриэлю Меркадо.

Напомним,  "Барселона" интересуется услугами Венгера. | soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Алан Ширер пристыдил Салаха

Алан Ширер пристыдил Салаха

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 43
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 41
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 36
4 Севилья Севилья 20 33
5 Алавес Алавес 20 32
6 Хетафе Хетафе 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 26
8 Бетис Бетис 19 26
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 25
10 Жирона Жирона 19 24
11 Эспаньол Эспаньол 19 24
12 Леванте Леванте 19 23
13 Леганес Леганес 19 22
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 22
15 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 22
16 Эйбар Эйбар 19 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 20 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 19 19
19 Вильярреал Вильярреал 19 17
20 Уэска Уэска 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов