Наставник "Севильи" может снова задействовать персональную опеку против Месси

Главный тренер "Севильи" Пабло Мачин может снова задействовать персональную опеку против лидера атак каталонской "Барселоны" Лионеля Месси.

Так, согласно информации Marca, в субботнем матче чемпионата Испании против "сине-гранатовых" наставник "красно-белых" вполне может повторить свой успешный опыт по нейтрализации аргентинского нападающего, когда он, возглавляя "Жирону", приставил к нему защитника своей команды Пабло Маффео. Теперь эту роль 43-летний специалист может доверить Серхио Экудеро или Габриэлю Меркадо.

Напомним, "Барселона" интересуется услугами Венгера. | soccernews.ru