Наставник "Севильи": "Спартак" наказал нас за каждую ошибку"

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Наставник "Севильи": "Спартак" наказал нас за каждую ошибку"
Главный тренер "Севильи" Эдуардо Бериццо прокомментировал поражение своей команды от "Спартака" в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Будет разбор полетов. Будет анализ. Осталось поднять голову, утереть нос и, выучив все уроки, достойно провести ответный матч в Севилье. Согласен с тем, что "Спартак" наказал нас за каждую ошибку. Соперник доказал, насколько он силен индивидуально, в игре один против одного. После второго гола мы посыпались. Каждая контратака "Спартака" стала для нас убийственной.

Были сделаны ошибки, и в этом виноват я – потому что я главный тренер. Мы провалились в конце, будем над этим работать. "Спартак" грамотно действовать на контратаках. Соперник не удивил нас. Мы ожидали такой игры. Но все его контратаки оказались результативными, такое бывает", - приводят слова Бериццо российские СМИ.

Стоит отметить, что это поражение стало самым крупным для "Севильи" в Лиге Чемпионов с 1958 года.

Не пропустите: "Севилья" потерпела самое крупное поражение в Лиге Чемпионов с 1958 года. | http://soccernews.ru

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