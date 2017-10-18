Наставник "Севильи": "Спартак" наказал нас за каждую ошибку"



Главный тренер "Севильи" Эдуардо Бериццо прокомментировал поражение своей команды от "Спартака" в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Будет разбор полетов. Будет анализ. Осталось поднять голову, утереть нос и, выучив все уроки, достойно провести ответный матч в Севилье. Согласен с тем, что "Спартак" наказал нас за каждую ошибку. Соперник доказал, насколько он силен индивидуально, в игре один против одного. После второго гола мы посыпались. Каждая контратака "Спартака" стала для нас убийственной.

Были сделаны ошибки, и в этом виноват я – потому что я главный тренер. Мы провалились в конце, будем над этим работать. "Спартак" грамотно действовать на контратаках. Соперник не удивил нас. Мы ожидали такой игры. Но все его контратаки оказались результативными, такое бывает", - приводят слова Бериццо российские СМИ.

Стоит отметить, что это поражение стало самым крупным для "Севильи" в Лиге Чемпионов с 1958 года.

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