Наставник "Шахтера" Фонсека хочет перебраться в АПЛ



Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека пока не принял предложения клуба о продлении контракта, сообщает O Jogo.

По сведениям издания, португальский специалист надеется получить работу в Премьер-лиге и ждет предложений от английских клубов.

Ранее сообщалось, что 45-летним Фонсека входит в сферу интересов "Арсенала", "Челси" и "Эвертона".

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