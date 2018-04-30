Наставник "Шахтера" Фонсека может возглавить английский топ-клуб
Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека по окончанию текущего сезона может возглавить лондонский "Арсенал".
Об этом, как информирует Daily Star, сообщил эксперт по испанскому футболу из Sky Sports Гильем Балаге. В частности, он рассказал: "За Фонсекой наблюдают клубы Премьер-Лиги, включая "Эвертон". "Эвертон" вышел с ним на контакт, но он отказал ему. Почему? Потому что он думает об "Арсенале". Ему сказали, что "Арсенал" заинтересован в его услугах".
Напомним, вчера "Арсенал" уступил "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|35
|93
|2
|Манчестер Юнайтед
|35
|77
|3
|Ливерпуль
|36
|72
|4
|Тоттенхэм
|35
|71
|5
|Челси
|35
|66
|6
|Арсенал Лондон
|35
|57
|7
|Бернли
|36
|54
|8
|Эвертон
|36
|48
|9
|Лестер Сити
|35
|44
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|11
|Кристал Пэлас
|36
|38
|12
|Борнмут
|36
|38
|13
|Уотфорд
|36
|38
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|37
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|35
|16
|Хаддерсфилд Таун
|35
|35
|17
|Суонси Сити
|35
|33
|18
|Саутгемптон
|35
|32
|19
|Сток Сити
|36
|30
|20
|Вест Бромвич Альбион
|36
|28