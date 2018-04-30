Наставник "Шахтера" Фонсека может возглавить английский топ-клуб

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека по окончанию текущего сезона может возглавить лондонский "Арсенал".

Об этом, как информирует Daily Star, сообщил эксперт по испанскому футболу из Sky Sports Гильем Балаге. В частности, он рассказал: "За Фонсекой наблюдают клубы Премьер-Лиги, включая "Эвертон". "Эвертон" вышел с ним на контакт, но он отказал ему. Почему? Потому что он думает об "Арсенале". Ему сказали, что "Арсенал" заинтересован в его услугах".

Напомним, вчера "Арсенал" уступил "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru