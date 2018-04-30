Наставник "Шахтера" Фонсека может возглавить английский топ-клуб

Теги шахтер донецкпаулу фонсекаарсенал лондонэвертон

Наставник "Шахтера" Фонсека может возглавить английский топ-клубГлавный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека по окончанию текущего сезона может возглавить лондонский "Арсенал".

Об этом, как информирует Daily Star, сообщил эксперт по испанскому футболу из Sky Sports Гильем Балаге. В частности, он рассказал: "За Фонсекой наблюдают клубы Премьер-Лиги, включая "Эвертон". "Эвертон" вышел с ним на контакт, но он отказал ему. Почему? Потому что он думает об "Арсенале". Ему сказали, что "Арсенал" заинтересован в его услугах".

Напомним, вчера "Арсенал" уступил "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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