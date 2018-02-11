Наставник "Шахтера" Фонсека может возглавить клуб из АПЛ

Теги шахтер донецкпаулу фонсекаэвертон

Наставник "Шахтера" Фонсека может возглавить клуб из АПЛ

Наставник "Шахтера" Паулу Фонсека может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Daily Mail, летом португальского специалиста хочет пригласить ливерпульский "Эвертон".

Напомним, что "ириски" пытались подписать тренера прошлым летом.

Читайте также: Фонсека: "Можем удивить всех в этой Лиге Чемпионов". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах вплотную приблизился к Кейну

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах вплотную приблизился к Кейну

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 27 56
3 Тоттенхэм 27 52
4 Ливерпуль 26 51
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 27 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Ньюкасл Юнайтед 27 28
14 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
15 Кристал Пэлас 27 27
16 Суонси Сити 27 27
17 Хаддерсфилд Таун 27 27
18 Саутгемптон 26 26
19 Сток Сити 27 25
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов