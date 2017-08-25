Наставник "Шахтёра" Фонсека прокомментировал результаты жеребьёвки Лиги Чемпионов

Главный тренер "Шахтёра" Паулу Фонсека оценил итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Чемпионов.

Напомним, что в соперники "горнякам" достались "Манчестер Сити", "Наполи" и "Фейеноорд".

"Нам досталась сложнейшая группа. Возможно, одна из самых тяжёлых, что только могла быть. Соперники очень сильны. "Наполи" и "Манчестер Сити" демонстрируют великолепный, непростой футбол. Там работают одни из лучших тренеров мира. Для "Шахтёра" это отличная возможность себя показать. Мы должны настраиваться только на победу" - приводит слова Фонсеки официальный сайт клуба.

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